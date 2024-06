Per la terza volta Massimo Zedda torna a Palazzo Bacaredda. I cagliaritani gli hanno assegnato il 60 per cento dei consensi alle elezioni comunali di sabato e domenica. Una vittoria, quella del campo largo, per la quale si sono congratulati, quando ancora mancavano i dati definitivi, Alessandra Zedda del centrodestra e Giuseppe Farris di CiviCa 2024, che ha superato lo sbarramento del 3% toccando il 3,49% ed entra quindi in Consiglio comunale.

Restano fuori Emanuela Corda con Alternativa (0,81%) e Claudia Ortu, Cagliari Popolare (0,96%).

Zedda ha festeggiato la propria vittoria prima con i sostenitori nella sede del Pd di via Emilia, poi con i tanti cagliaritani arrivati in piazza Garibaldi. Un successo che porta nell'aula di Palazzo Bacaredda ventuno consiglieri di maggioranza più il sindaco. All'opposizione tredici consiglieri.

