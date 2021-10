Seggi chiusi nei 98 Comuni sardi dove si eleggono sindaco e consigli comunali.

Alle 15 è iniziato lo spoglio delle schede votate, con gli occhi puntati soprattutto sui tre municipi con più di 15mila abitanti, ovvero Olbia, Capoterra e Carbonia.

Alle 23 di domenica, secondo i dati del Viminale, l’affluenza si attesta al 45,43%. Un dato in calo di più di venti punti rispetto alle precedenti amministrative, che alla stessa ora avevano fatto registrare un'affluenza del 66,73% (ma in quel caso si votava in un'unica giornata).

Di seguito tutti gli aggiornamenti.

Navone e Nizzi, candidati a Olbia (da Facebook)

OLBIA – Sfida a due tra Settimo Nizzi, 64 anni (sostenuto da tutto il centrodestra e da liste civiche) e Augusto Navone, 65 anni, alla guida della Grande Coalizione Civica che presenta otto liste, con l’appoggio del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle.

Candidati a Capoterra: da sx Piga, Garau, Marras, De Muru, Congiu (da Facebook)

CAPOTERRA – In lizza cinque candidati: per il centrosinistra c’è Beniamino Piga, che corre con sei liste sostenuto anche dal primo cittadino uscente Francesco Dessì. Quello “ufficiale”, perché lo schieramento è spaccato e tra i candidati a sindaco c’è anche il dem Efisio Demuru, con due liste.

Spaccatura anche a destra: da una parte Gianluigi Marras sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Riformatori, dall’altra Beniamino Garau appoggiato da Lega, Psd’Az e Sardegna 20Venti.

Infine, Attilio Congiu, sostenuto dal Psi e da una lista civica.

Candidati a Carbonia: da sx Garau, Morittu, Pizzuto (da Facebook)

CARBONIA – Tre i candidati in lizza a Carbonia: Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia (ma senza Psd’Az e Udc) sostengono Daniela Garau. Per il Pd c’è Pietro Morittu, che raccoglie il sostegno, seppur non ufficiale, di forze politiche che in Regione sono in maggioranza con Psd’Az e Udc. Sei le liste a sostegno del candidato dem. Infine, il segretario regionale di Articolo 1 Luca Pizzuto, ex consigliere regionale, appoggiato da Articolo 1, M5S, Pci e Psi.

