Quattro nomi per Cagliari. E domani si sceglierà il più adatto per correre alle Comunali di giugno. È la sintesi che arriva dal tavolo del centrodestra riunito per sei ore nella sede di FdI a Oristano.

Per Sassari il candidato sindaco sarà il rettore Gavino Mariotti, per Alghero l'azzurro Marco Tedde.

Per il capoluogo la coalizione sta ancora trattando su alcune figure indicate dai partiti: Gianni Chessa (Psd'Az), Edoardo Tocco (Forza Italia), Franco Meloni (Riformatori), Alessandro Balletto (Sardegna al centro 20Venti).

A Oristano c'erano la coordinatrice regionale di FdI, Antonella Zedda, per il Psd'Az il presidente Antonio Moro, per Forza Italia il coordinatore Pietro Pittalis e il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, per la Lega il coordinatore Michele Pais e il vice Michele Ennas, per l'Udc la coordinatrice Alice Aroni, per i Riformatori il coordinatore Aldo Salaris e Michele Cossa, per il Pli il segretario nazionale Roberto Sorcinelli, per la Dc di Rotondi il coordinatore Attilio Dedoni, per Alleanza Sardegna il presidente Andrea Floris, per Sardegna al CentroVenti20 i leader Antonello Peru e Stefano Tunis.

