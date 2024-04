Gianni Chessa non si candida a sindaco di Cagliari, nemmeno nell'ipotesi di una corsa solitaria del Psd'Az. A ufficializzare la decisione è lo stesso consigliere regionale riconfermato alle Regionali del 25 febbraio.

Proprio sulle Comunali nel capoluogo, i sardisti hanno rotto con il resto del centrodestra e per ora non hanno alcuna intenzione di rientrare nella coalizione.

Nelle scorse settimane, il nome di Chessa era nella rosa dei papabili per tentare la scalata a Palazzo Bacaredda. Ma gli alleati dei Quattro Mori hanno deciso di puntare su Alessandra Zedda, nel frattempo passata da Forza Italia alla Lega.

Una «scorrettezza», a leggere la nota con cui il Psd'Az ha rotto con il resto dello schieramento. I sardisti, per qualche giorno, hanno continuato a ragionare sulla possibilità di una corsa solitaria di Chessa, magari dando vita a un polo civico, ma adesso l'ipotesi è definitivamente scartata.

I Quattro Mori, in ogni caso, non sono lontani dal perimetro di centrodestra.

In vista del voto nei Comuni, l'8 e 9 giugno prossimi, faranno accordi con i singoli candidati alla carica di sindaco.

In quest'ottica, il Psd'Az guarda a Gavino Mariotti, il rettore in corsa a Sassari. Lo stesso dovrebbe succedere con Marco Tedde, in campo ad Alghero. Ma non si può escludere che la stessa scelta venga fatta a Cagliari su Alessandra Zedda. Diversamente sarà sostegno a Giuseppe Farris, il civico «alternativo alle Giunte di Massimo Zedda e Paolo Truzzu».

