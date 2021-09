Si accendono i toni della campagna elettorale a Milano. Il candidato del centrodestra Luca Bernardo, ricevuti i soldi dei partiti dopo aver minacciato il ritiro dalla corsa a Palazzo Marino, attacca il sindaco uscente (e tutti i suoi elettori) in una lettera al quotidiano “La Verità”.

“I veri pistola saranno quelli che andranno a votare Sala”, scrive.

Apriti cielo. Immediata la risposta del primo cittadino: “Oggi il dottor Bernardo dà dei ‘pistola’ a quelli che voteranno per me. Finché insulta me lasciamo anche andare, ma insultare centinaia e migliaia di milanesi che hanno votato per me e io mi auguro voteranno per me, questo non ci sta”.

Ancora, in un video postato sulla sua pagina Facebook: “Siamo a Milano, una grande città dove il senso democratico non si è smarrito mai. Dottor Bernardo capisco che la campagna elettorale non sta andando come nelle sue aspettative, ma a questi livelli di volgarità non si può scendere”.

Non si fa attendere la controreplica di Bernardo: “Mi dà del volgare? Bene, volgare vuol dire volgo, popolare. Sì, io sono un uomo del popolo, quel popolo che tu non hai mai visto e con cui non ti sei mai confrontato”.

"Caro sindaco uscente – continua –, mi sembri un po’ nervosetto e agitato. Ma non sarà forse perché immaginavi di vincere le elezioni dimenticandoti che in democrazia scelgono i cittadini? I cittadini milanesi sceglieranno il 3 e il 4 chi sarà la loro guida”.

