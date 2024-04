I delegati della coalizione di centrodestra che ad Alghero sostiene la candidatura di Marco Tedde si è riunita per proseguire il lavoro sul programma. Esponenti dei partiti di FI, FdI, Lega, Udc e Azione, più i due movimenti civici Patto per Alghero e Prima Alghero, sono impegnati nell’elaborare gli spunti programmatici. «Riscatto e orgoglio territoriale, allungamento della stagione turistica con iniziative condivise con gli operatori economici, politiche giovanili, programmazione e progettazione strategica, strutture sportive, vivibilità urbana e valorizzazione dei talenti algheresi per far crescere l’attrattività della città sono solo alcuni dei temi sui quali il centrodestra cittadino si confronta. A giorni la prima bozza verrà presentata alla coalizione per la necessaria condivisione», fanno sapere le forze che compongono la coalizione.

«Tutti i partiti oggi al lavoro sullo strumento programmatico hanno espresso l’auspicio che il PSd’Az e i moderati oggi fuori dal perimetro di coalizione possano condividere il programma e integrarlo con i contributi che costituiscono il loro corredo di valori, incontrovertibilmente condivisi dalla coalizione di centrodestra», conclude la nota.

