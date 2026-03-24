«Noi ci saremo»: è con queste parole che inizia il comunicato di Antonello Naseddu, segretario del Circolo PD "Pier Paolo Pasolini" di La Maddalena, che ha come punto di riferimento le elezioni comunali del prossimo giugno.

Il Pd ci sarà comunque, nonostante il non felice esito delle trattative iniziate circa un anno fa, nell’ambito del centrosinistra, anche in funzione dell’eventuale formazione di una lista civica. «Non è nostra intenzione abdicare. Noi dobbiamo e vogliamo esserci. Vogliamo costruire insieme a chi considera il nostro approccio e le nostre idee non un limite, ma un valore aggiunto».

Naseddu ricorda che allora «l’idea era precisa: creare un terreno condiviso tra rappresentanze progressiste, per gettare le basi di una lista aperta anche a rappresentanze esterne, capace di tenere insieme sensibilità e competenze diverse»; tuttavia, dopo una serie di incontri, «qualcosa si è rotto, e non certo per volontà nostra», afferma Naseddu. «Da parte di qualcuno si è ritenuto che fosse preferibile rappresentare un gruppo più ristretto, escludendo persone probabilmente scomode, piuttosto che discutere dentro uno spazio più ampio, anche se più complicato sul piano del confronto politico». E alla fine, ammette il segretario del circolo Pd, «constatiamo che, per come si sono messe oggi le cose, questa unione non è più possibile costruirla. Almeno non come ce l’eravamo immaginata».

Ad ogni modo, conclude Naseddu, questo «non è un motivo sufficiente per desistere. Siamo fermamente convinti che questa comunità abbia bisogno di un approccio progressista allo sviluppo. Una prospettiva che non deriva da una semplice postura ideologica, o non solo da quella, ma dalla convinzione che sia necessario guardare le cose secondo un punto di vista ben preciso».

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