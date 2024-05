Quattro presidenze al Pd e due al M5S. È lo schema che dovrebbe essere rispettato domani, al momento di scegliere chi dovrà guidare i sei parlamentini.

È quanto emerge dal vertice dei capigruppo di maggioranza riuniti proprio per trovare una quadra. Quindi, in sintesi: Salvatore Corrias del Pd dovrebbe essere eletto presidente dell’Autonomia, per la seconda è in pole position la dem Camilla Soru, in terza (Bilancio) approderebbe Alessandro Solinas del M5S, in quarta (urbanistica) Roberto Li Gioi del M5S, in Quinta (Attività produttive) Antonio Solinas del Pd che quindi dovrà lasciare il posto da questore, in sesta (Sanità) Carla Fundoni del Pd.

