Rientra lo strappo nel centrodestra dopo che stamattina la Lega non ha partecipato alla votazione per l'elezione del nuovo presidente della commissione Sanità. Il chiarimento è arrivato in occasione della capigruppo convocata subito dopo. “Abbiamo chiesto che ci sia lealtà e rispetto – ha spiegato Dario Giagoni (Lega) che aveva sollecitato la riunione – i colleghi mi hanno assicurato che una cosa del genere non accadrà più”. Stamattina i consiglieri del Carroccio erano usciti dall’Aula perché “non coinvolti nella scelta del candidato presidente” e lo stesso aveva fatto l’assessore della Sanità Mario Nieddu. Ora, ha aggiunto Giagoni, “il nostro obiettivo resta quello di andare avanti e dare risposte ai sardi”.

Quanto all’audizione “saltata” di Nieddu, e stigmatizzata dalle opposizioni, “è stata una risposta politica della Lega, chiediamo comunque scusa ai sindaci di Ittiri e del Logudoro-Goceano arrivati a Cagliari anche per interloquire con l’assessore”.

