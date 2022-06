Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare due leggi della Regione Sardegna.

Si tratta – spiega un comunicato diffuso da Palazzo Chigi – della legge regionale Sardegna n. 6 dell'11/04/2022 per il “Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale", in quanto talune disposizioni “eccedono dalle competenze attribuite alla Regione Sardegna dallo Statuto di autonomia in materia di ordine pubblico e sicurezza e tutela della salute, violando l'articolo 117 della Costituzione, nonché l'articolo 81 riguardo alla copertura finanziaria”.

E della legge della Regione Sardegna n. 9 dell'11/04/2022 riguardante "Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009", in quanto talune disposizioni, “ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di ordinamento civile e di ordinamento degli enti locali, eccede dalle competenze attribuite alla Regione Sardegna dallo Statuto di autonomia, violando gli articoli 3, 51, 97 e 117, della Costituzione, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica”.

(Unioneonline/l.f.)

