In corso a Montecitorio la settima votazione per l’elezione del 13esimo presidente della Repubblica. La prossima sarà alle 16.30: tra una e l'altra serve una pausa di un'ora e mezza per la sanificazione dell'Emiciclo.

Ieri, nel quinto e sesto voto, ancora due fumate nere e un susseguirsi di colpi di scena (LA GIORNATA).

La diretta:

11.30 – Colloquio Draghi-Mattarella – Il presidente del consiglio Mario Draghi ha avuto un colloquio di circa mezz'ora questa mattina con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il colloquio, a quanto si apprende, è avvenuto a margine del giuramento di Filippo Patroni Griffi a giudice della Corte Costituzionale.

***

Ore 10.50 – Salvini: “Mattarella bis e Draghi resti premier”- "Consideriamo che non sia più serio continuare con i no e i veti incrociati e dire al presidente di ripensarci", ha detto Matteo Salvini arrivando a Montecitorio. "Per me - ha aggiunto il segretario della Lega - Draghi è meglio che resti a Palazzo Chigi, perché tutto il resto sarebbe rischioso”.

"Una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo – ha continuato Salvini- allora chiediamo a Mattarella di restare, e

così la squadra resta così, Draghi resta a Palazzo Chigi".

***

Ore 10.05 – Scheda bianca per Italia Viva – Matteo Renzi e gli elettori di Italia Viva partecipano alla settima votazione. La scelta, però, è di votare scheda bianca. La stessa scelta di Pd e Movimento 5 Stelle.

***

Ore 9.50 – Casini: “Il mio nome solo se unisce”

"Il mio nome può essere sul tavolo solo se rappresenta un momento di unità e di convergenza. L'Italia viene prima delle nostre ambizioni personali". Lo ha detto Pier Ferdinando Casini ai giornalisti che lo hanno intercettato sotto casa, vicino a piazza del Gesù.

***

Ore 9.30 – Parte il settimo voto

Al via a Montecitorio la settima votazione per l’elezione del presidente della Repubblica.

***

Ore 9.15 – Per M5s astensione o bianca, Fi si astiene

Al prossimo voto astensione o scheda bianca: sono le indicazioni per i grandi elettori M5s all'assemblea congiunta. Forza Italia, a quanto si apprende, si asterrà.

***

Ore 9.00 – Anche Tajani al vertice

Per la prima volta anche Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, partecipa all'incontro tra i leader di maggioranza con Matteo Salvini, Enrico Letta, Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Tajani sarà in rappresentanza del suo partito e del raggruppamento centrista.

***

Ore 8.30 – Nuovo vertice Salvini-Letta-Conte

Un nuovo incontro tra Matteo Salvini, Enrico Letta e Giuseppe Conte è previsto alle 8.30 negli uffici della Camera. A dirlo è il segretario leghista Salvini, entrando a Montecitorio.

***

Ore 8.15 – Letta: “È durissima, fortuna che il Pd è unito”

"Ognuno di noi, qua dentro, interpreti il suo ruolo come grande elettore e non grande twittatore. Da queste scelte dipende il futuro del Paese". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, secondo quanto riferito da fonti del Nazareno, all'assemblea con i grandi elettori in corso alla Camera. "È durissima. Fortuna che c'è il Pd. Fortuna che c'è l'unità del Pd", ha aggiunto fra gli applausi.

***

Ore 7 – I vertici della notte

Nella notte i vertici centristi (“Uniti su Casini”) e la cabina di regia dei Cinquestelle: Giuseppe Conte, dopo aver incontrato i leader di Pd e Leu ha raggiunto i vicepresidenti, capigruppo, ministri e coordinatori dei comitati del Movimento.

LA SITUAZIONE:

Venerdì prima la bocciatura della presidente del Senato Elisabetta Casellati, poi la pioggia di voti (336) per il Capo dello Stato uscente Sergio Mattarella. Fuori da Montecitorio l’incontro tra il premier Mario Draghi e il leader della Lega Matteo Salvini, che fa pensare all’ennesima trattativa su Colle e Chigi.

Infine il rilancio di una presidente donna, sostenuto dai leader di Lega Salvini e M5s Conte. Si pensa a Marta Cartabia e Paola Severino, ma la candidata ideale “gialloverde” (ma anche per Fdi) è Elisabetta Belloni.

Bruciati molti nomi, restano in campo Draghi, Casini, Amato, Cartabia, Severino e Belloni.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata