Trattative per le candidature nel centrodestra vicine alla chiusura.

Forza Italia ha raggiunto la quadra e trovato il modo di rimandare a Roma i suoi deputati uscenti: il coordinatore regionale Ugo Cappellacci correrà nel collegio di Cagliari Città Metropolitana per la Camera, rinunciando alla posizione da capolista al proporzionale per lasciare spazio all’altro deputato uscente Pietro Pittalis.

Non scenderà in campo la vicepresidente della Regione Alessandra Zedda che sembrava destinata a correre nel collegio. Secondo quanto trapela, al momento preferirebbe pensare all’azione di governo in Regione.

Ultimi dettagli da definire in casa Lega-Psd’Az. Il senatore uscente Carlo Doria sarà capolista sul proporzionale per il Senato, l’altra senatrice uscente Lina Lunesu (Lega) sarà prima in lista ma per la Camera.

I dubbi riguardano il collegio Sassari-Olbia per la Camera, l’unico assegnato alla Lega. Il candidato dovrebbe essere il coordinatore regionale Dario Giagoni che giocherebbe la partita in casa, ma – stando alle indiscrezioni – l’assessore ai Trasporti leghista Giorgio Todde spera ancora in una candidatura. Fratelli d’Italia ha a disposizione i restanti quattro collegi.

Nel collegio sud Sardegna per il Senato sarà probabilmente candidata la coordinatrice di FdI Antonella Zedda. Quest’ultima potrebbe però essere anche capolista al proporzionale per il Senato, alla Camera guiderà la lista il deputato uscente Salvatore Deidda.

Presenterà le liste sul proporzionale anche “Noi Moderati”, che unisce Udc, Italia al Centro, Noi con l’Italia e Coraggio Italia. Capolista al plurinominale per la Camera potrebbe essere l’assessore all’Istruzione Andrea Biancareddu.

