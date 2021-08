Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi si incontrano in Sardegna.

Stando a quanto riferiscono fonti, domani a Villa Certosa – dove il Cavaliere si trova da luglio – si terrà il vertice tra i leader di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Un incontro che dovrebbe sbloccare il periodo di gelo per il rinnovo del Cda Rai da cui FdI è rimasto escluso.

Berlusconi riceve Meloni anche per fare il punto sullo stato dell’arte del centrodestra. Non ci sarà Matteo Salvini che pure ha aperto un fronte interno per creare una federazione, con Silvio Berlusconi che riprende l'iniziativa chiarendo che però non si dovranno annullare le identità dei singoli partiti.

Proprio pochi giorni fa, alla festa della Lega a Milano Marittima, Silvio Berlusconi in diretta telefonica ha elogiato il segretario leghista: "La leadership di Matteo Salvini si è rafforzata da quando ha cominciato a rappresentare tutto il centrodestra", ha detto.

