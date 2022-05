Una sola lista al Comune di Castiadas per le elezioni comunali. Si chiama "Cuore al passato, occhio al futuro" ed è capeggiata dal sindaco uscente Eugenio Murgioni, con alle spalle quattro legislature da primo cittadino. Va quindi verso la quinta investitura: per diventare sindaco è necessario che i votanti raggiungano il quorum di legge, ossia il 40 per cento degli aventi diritto e che sui votanti la lista Murgioni raggiunga il quorum del 50 per cento più uno.

A comporla, oltre a Murgioni candidato sindaco, ci sono Marcello Aresu, Simone Cappai, Gabriele Contu, Simona Demurtas, Silvana Diquattro, Anna Frau, Luciano Ghiani, Alessandro Loddo, Chantal Magro, Sandro Marci, Andrea Sergio Murgioni e da Alessandro Zedda.

© Riproduzione riservata