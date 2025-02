«L’intervento della presidente Todde in Consiglio regionale ha sgombrato il campo da qualunque maldicenza: il “caso Sardegna” non è mai esistito». A scriverlo è il senatore sardo Ettore Licheri.

Il commento di Licheri, che punta il dito contro «un vile attacco politico e un misero tentativo di sovvertire il voto popolare da parte di chi ha lasciato la Regione in macerie», arriva a pochi giorni dall’intervento in aula della stessa presidente sulla richiesta di decadenza da parte del Collegio di garanzia che le contesta alcune irregolarità nei rendiconti delle spese sostenute in campagna elettorale.

Per il senatore quelli che oggi urlano allo scandalo sono gli stessi che «per anni hanno chiuso gli occhi davanti al malaffare» ed evidenzia come, lunedì in Aula, dalla voce della presidente Todde «sia uscito l’impressionante “resoconto” delle cose fatte in neppure un anno di legislatura».

E precisa: «Questa è la migliore risposta di una Giunta che non lavora al servizio delle lobby ma nell’esclusivo interesse del popolo sardo».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata