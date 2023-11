I tempi per ricucire le due anime del centrosinistra sardo ci sono, la volontà pure (almeno da parte dei Progressisti).

È quanto sostiene il capogruppo in Consiglio regionale Francesco Agus, secondo cui la rottura tra Alessandra Todde e Renato Soru non è definitiva.

«La campagna elettorale – dichiara – parte nel momento in cui si presentano le liste. I tempi ci sono ancora e c’è la nostra buona volontà per il dialogo. Quello che oggi è diviso si può ricomporre, stiamo lavorando per quello».

Quello che serve ora, secondo Agus, è un «disarmo da parte di chi reagisce alle nostre richieste alzando sempre nuovi steccati. Le ragioni del dialogo e il metodo hanno delle regole, vedo una rigidità che non ci porta da nessuna parte».

Dall’altra parte nessun segnale concreto di apertura alle primarie, anzi. Alessandra Todde domenica nella sua Nuoro lancerà ufficialmente la campagna elettorale: appuntamento alle 10.30 all’Exme con la convention dal titolo “Sardegna unita”. Ma Agus non demorde: «Tutte le iniziative popolari vanno benissimo, ma la vera campagna elettorale – ribadisce – parte solo con la presentazione delle liste».

© Riproduzione riservata