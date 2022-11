Anche Roberto Calderoli approva la richiesta dei consiglieri regionali sardi di rivedere i collegi elettorali per le Europee, in modo che sia prevista una circoscrizione per la sola Sardegna.

«Mi trova d’accordo la richiesta di una modifica della legge 18 del 1979 per prevedere l’istituzione della nuova circoscrizione ‘Sardegna’ ed avere una diversa definizione dei collegi elettorali per le Europee, in quanto è evidente che il collegio unico con la Sicilia penalizza l’elezione di deputati sardi nell’Europarlamento», afferma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.

Per Calderoli è «necessario e opportuno» che la Sardegna abbia un proprio rappresentante a Bruxelles. La richiesta è stata avanzata ieri nel corso di un incontro promosso dal presidente della Commissione per l’Insularità Michele Cossa tra il presidente del Consiglio regionale Michele Pais e i parlamentari sardi.

La proposta ha l’obiettivo di colmare un evidente gap di rappresentanza: il corpo elettorale siciliano è tre volte superiore a quello sardo, una sproporzione che rende quasi impossibile eleggere un europarlamentare sardo. Infatti nelle ultime Europee tutti e sette gli eletti nella circoscrizione Isole sono siciliani.

(Unioneonline/L)

