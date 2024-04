Il primo confronto ufficiale finisce in parità: niente schermaglie, anzi unità di intenti, ma con visioni diverse, su come far crescere la città. Al liceo scientifico Alberti va in scena il primo confronto tra i candidati sindaco per le comunali a Cagliari: Emanuela Corda (Alternativa), Giuseppe Farris (Civica2024), Alessandra Zedda (centrodestra) e Massimo Zedda (centrosinistra) sono stati invitati questa mattina dal Comitato "Una sede per il Liceo Alberti. L'occasione era per discutere di politiche scolastiche e in particolare del futuro dell’istituto, ancora senza una sede, ma inevitabilmente, il confronto (indirettamente) si sviluppa su temi della città: trasporti, lo sviluppo della città del mare, viabilità.

Ai candidati si chiede di confrontarsi sulla richiesta, avanzata dal Comitato composto da un gruppo di docenti, genitori e studenti dell’istituto, di avere presto una sede definitiva per l’Alberti nel centro di Cagliari, al massimo in prossimità di piazza Matteotti, per permettere alla scuola di garantire la sua funzione storica e di continuare a essere riferimento per gli studenti di alcune aree della città e dei comuni limitrofi.

Il Liceo Alberti ha ottenuto lo scorso novembre un’ultima proroga del contratto per l’utilizzo in concessione della sede centrale di viale Colombo, ma solo fino al 2027.

