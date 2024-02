Dopo aver incontrato gli agricoltori in presidio a Roma per protestare contro le politiche Ue e, con loro, anche una delegazione di pastori sardi, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida è pronto a sbarcare nell’Isola, a Cagliari.

Una visita di carattere elettorale, per lanciare la candidatura a governatore di Paolo Truzzu, anch’egli esponente di Fratelli d’Italia, e che potrebbe essere l’occasione per tornare a fare il punto sulle azioni che il Governo Meloni è pronto a mettere in campo per il comparto agricolo e agropastorale.

