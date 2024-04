Bisognerà aspettare per la scelta del candidato sindaco del Campo Largo a Cagliari.

Anche l'ultimo vertice, nella sede del Pd in Via Emilia, si è concluso con un nulla di fatto. Le quotazioni di Massimo Zedda rimangono altissime, ma il Pd chiede ancora tempo.

«Il comitato cittadino - spiega Guido Portoghese, segretario dei Dem a Cagliari - vuole ancora effettuare delle valutazioni».

I Progressisti, dal canto loro, insistono su Massimo Zedda: «È l'unico candidato in campo», precisa con forza Luciano Uras. In ogni caso, l'obiettivo è chiudere entro questa settimana la partita per la candidatura dell'aspirante sindaco che rappresenterà il Campo Largo alle prossime amministrative e sfiderà Alessandra Zedda e Giuseppe Farris.

D'altro canto, il tempo stringe, vista la conferma dell'election day, per l'8 e 9 giugno.

© Riproduzione riservata