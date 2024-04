Per sapere ufficialmente chi saranno i candidati alla carica di sindaco delle tre liste, che è ormai assodato scenderanno in campo per le elezioni dell’8 e 9 giugno, sarebbe ormai una questione di ore.

I giochi sarebbero già fatti per le candidature di Alfonso Marras e Giuseppe Ibba, mentre per il terzo aspirante alla fascia tricolore, la scelta pare ristretta a Gianni Papi, Carlo Solinas e Alessandro Campus.

Anche ieri le delegazioni erano impegnate nelle ultime trattative, ma ormai il tempo rimasto è davvero poco. La lista attualmente al governo della città con il sindaco Piero Casula, sardisti e riformatori, sarà dunque guidata dal consigliere regionale sardista Marras, mentre Fratelli d'Italia e il gruppo civico “Per Bosa” rappresentato da Angelo Masala hanno opttato per l’ingegnere Giuseppe Ibba.

Nei fatti le aspirazioni di Marras di unire il centrodestra bosane non hanno avuto successo. Troppo forti evidentemente le ruggini accumulate in questi 5 anni per riuscire a trovare un accordo. Il centro sinistra allargato ad alcune componenti centriste non presente alle ultime elezioni appare in difficoltà per chiudere l’accordo anche se da P D, 5 Stelle e “Uniti per Alessandra Todde”, assicurano che troveranno la sintesi con un nome condiviso.

