Un intervento straordinario del Consiglio regionale per accelerare i tempi di rifinanziamento delle borse di studio per gli specializzandi di medicina. Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha infatti convocato i capigruppo per promuovere lo stanziamento necessario per l’attivazione di altre 200 borse.

Lo ha ricordato oggi in Aula, durante la sessione del Question Time, l’assessore della Sanità Mario Nieddu rispondendo a un’interrogazione del capogruppo del Pd Gianfranco Ganau. Bisogna fare in fretta: il 20 luglio sono in programma i test d’ammissione per le scuole, ma prima il ministero dell’Istruzione chiederà alle Regioni di comunicare i contratti aggiuntivi. “Abbiamo intenzione di prevedere un finanziamento di cinque milioni per il 2021, di 10 per il 2022 e di 15 per il 2023, in modo da non dover fare ogni anno quest’intervento”, ha spiegato Nieddu. La leggina, proprio per l’esigenza di rispettare la scadenza del 20 luglio, dovrebbe approdare in Aula prima della variazione da 150 milioni.

© Riproduzione riservata