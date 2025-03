La Giunta Todde si porta avanti e nella seduta di stamattina ha approvato il disegno di legge che prevede l’ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione fino al 30 aprile 2025.

L’ingresso nel quarto mese di gestione del bilancio in dodicesimi sarà ufficiale quando il ddl otterrà il via libera anche del Consiglio regionale. Prosegue, intanto, l’iter della Finanziaria in terza commissione. Oggi, alla scadenza del termine fissato per le 12, sono stati presentati 350 emendamenti. A quel punto scatteranno i dieci giorni a disposizione del centrodestra per la relazione di minoranza.

La legge dovrebbe approdare in Aula il 7 o l’8 aprile. Forse prima, ma solo se l’opposizione rinuncerà a una parte dei giorni che le spettano da regolamento.

