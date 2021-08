"Ventisette anni di centrodestra, che si fondano su valori e programmi condivisi, non si cancellano. Il centrodestra, che io ho fondato, è scritto nel cuore degli italiani. Andremo uniti con un programma comune alle prossime elezioni, le vinceremo e governeremo bene per molti anni a venire".

Lo ha detto leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che in questi giorni si trova a Villa Certosa, a proposito delle tensioni tra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia sul tema del Green Pass.

L’ex cavaliere si è detto "decisamente ottimista" sulla nascita di un partito unico di centrodestra: "Nella mia vita ho realizzato molti progetti che tutti consideravano impossibili".

Sull'abbandono di Forza Italia da parte di alcuni esponenti politici e sulla "campagna acquisti" da parte degli altri partiti l’ex premier ha rassicurato: "Ne ho parlato con Giorgia e con Matteo, e sono sicuro che episodi simili non si ripeteranno, del resto, rispetto le decisioni di tutti, anche se non ho capito certe scelte. Forza Italia è l'unica forza politica davvero coerentemente liberale, cristiana, europeista, garantista. Siamo gli unici a batterci contro l'oppressione fiscale, l'oppressione burocratica, l'oppressione giudiziaria. Forza Italia ha una funzione essenziale non solo oggi ma soprattutto per il futuro, anche nel partito unico, quando nascerà".

