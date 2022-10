“Ieri con la signora Meloni abbiamo parlato di tanti programmi e delle prime cose da fare e lei mi ha chiesto di essere suo consigliere e io mi sono messo assolutamente a disposizione. Quindi tutto quello che è stato inventato, sui miei figli eccetera – che avrebbero cercato di convincerlo a trovare un accordo con Meloni in nome della difesa dell'azienda di famiglia, ndr – è semplicemente una invenzione".

Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, arrivando a Palazzo Madama dopo il colloquio avuto ieri con la presidente di Fratelli d’Italia dopo lo strappo in Senato sull’elezione di Ignazio La Russa.

"In Forza Italia c'è profonda amarezza perché a parità di elettori con la Lega, il modo in cui sono stati distribuiti i collegi uninominali ci ha portato 20 deputati in meno e 10 senatori in meno – ha aggiunto l'ex premier -. Per questo non io ma i miei senatori hanno voluto dare un segnale su questo tema".

Il mancato voto su La Russa, ha spiegato, era per chiedere "pari dignità con la Lega, come la chiediamo sulle altre cariche, sulla base che abbiamo gli stessi numeri di elettori". I senatori di FI, ha aggiunto ancora Berlusconi, "erano convinti di votare per La Russa al secondo turno, quindi non c'era né scostamento di programmi né sulle persone né sul centrodestra”. Quindi la rivendicazione: “Io sono il fondatore del centrodestra, sono colui che deve tenerci di più all'unità del centrodestra".

Intanto arrivano le prime nomine dei capigruppo al Senato: per Forza Italia Licia Ronzulli, per Fratelli d’Italia riconfermato Luca Ciriani, per la Lega riconfermato Massimiliano Romeo, al Misto Peppe De Cristofaro dell'Alleanza Verdi e Sinistra.

(Unioneonline/D)

