"Il presidente ha bisogno di riposo e di prudenza, perché, chiede sempre troppo al suo fisico. Ma è un guerriero e noi lo aspettiamo più forte di prima". Così Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, ha dato aggiornamenti sullo stato di salute di Silvio Berlusconi, dimesso in questi giorni dall’ospedale e a cui i medici hanno prescritto un periodo di completo riposo.

Ronzulli ha commentato le indiscrezioni che dipingono un quadro clinico preoccupante, spiegando che “semplicemente non sono notizie, ma balle. Come ho già avuto modo di dire settimana scorsa, non è certo tempo di coccodrilli".

(Unioneonline/l.f.)

