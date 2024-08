«È abbastanza ridicolo che una Regione a statuto autonomo impugni la richiesta di autonomia delle altre Regioni: una cosa che lascia senza parole». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nel punto stampa al Meeting di Rimini commentando la scelta della Sardegna di impugnare la legge sull'Autonomia.

«È una scelta demagogica - ha aggiunto - quella che viene proposta per questioni evidentemente soltanto politiche, per cercare di compattare una sinistra allo sbando, per cercare di avere una battaglia comune».

«Per questioni politiche – ha aggiunto Fontana – si creano sicuramente dei danni a tutto il Paese».

