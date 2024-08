Appena quattro articoli approvati oggi in Consiglio regionale dove si discute l’assestamento di Bilancio che stanzia 250 milioni di euro solo per il 2024. La seduta è stata interrotta per un confronto della maggioranza sull’articolo 11 in materia di sostegno al lavoro. In totale gli articoli sono 27 e sembra difficile che si possa arrivare oggi al via libera definitivo. Si procede a rilento, dunque.

Dopo le misure per l’abbattimento delle liste d’attesa, oggi l’Aula ha approvato le norme in materia di politiche sociali, di lavori pubblici, di energia (ci sono 250mila euro per uno studio di fattibilità della società energetica regionale), e di potenziamento del sistema di protezione civile.

Tensione sullo stanziamento per l’indennità regionale per la cura e la diagnosi della fibromialgia, complice un post su Fb del consigliere regionale del M5S, Gianluca Mandas: «La destra vota contro la fibromialgia in Consiglio regionale. È veramente spiacevole che per sola ripicca politica i gruppi di FdI e FI votino contro i contributi a sostegno della spesa sanitaria per le tante persone affette da fibromialgia in Sardegna». Non si fa attendere la reazione di Fausto Piga, primo firmatario anche nella scorsa legislativa di proposte per aumentare l’indennità in questione: «Non so se la maggioranza vuole davvero approvare in tempi brevi questa manovra, avverto che noi siamo pronti a rimanere qui anche sabato, domenica e Ferragosto».

Alla fine Mandas ha cancellato il post. Non è mancato il “rimprovero” del presidente Piero Comandini: «Quel che è successo oggi penso potrà essere utile per ricordare a tutti i colleghi che noi siamo stati eletti per svolgere un lavoro all'interno di quest’Aula».

