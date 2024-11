Il nuovo corso del ddl Aree idonee è cominciato. L’Aula ha appena approvato all'unanimità l’emendamento a prima firma di Paolo Truzzu (FdI) che richiama lo Statuto, in particolare l’articolo 3 che prevede la competenza legislativa della Sardegna in materia di edilizia e urbanistica, e dalla quale non si può prescindere nell’individuazione delle aree idonee e non idonee.

Si tratta di una delle modifiche proposte dalla minoranza, forse la più importante, che tra l’altro riprende anche uno dei principi ispiratori della Pratobello 24. Il testo della Giunta non faceva alcun riferimento allo Statuto sardo, ma si limitava a citare il decreto Draghi. Il centrodestra ha insistito per giorni proprio con l'obiettivo di mettere nero su bianco i principi statutari nel ddl Aree idonee.

Ora che c'è l'intesa per procedere con rapidità, secondo quanto trapela le diplomazie degli schieramenti stanno lavorando per arrivare al via libera definitivo del ddl Aree idonee già all’inizio della settimana prossima.

