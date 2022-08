Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il decreto Aiuti bis che contiene le misure urgenti contro il carovita.

Il documento siglato a Palazzo Chigi stanzia risorse per oltre 14 miliardi e riguarda anche siccità, sostegno ai redditi delle famiglie e alle attività delle imprese in difficoltà a causa della crisi energetica. Ecco alcune delle voci principali.

CAPITOLO PENSIONI – La rivalutazione delle pensioni viene anticipata di tre mesi con assegni che aumenteranno del 2 per cento a partire da ottobre e sarà riconosciuta a quelle fino a 2.692 euro.

CUNEO FISCALE – Nel secondo semestre di quest’anno il taglio al cuneo fiscale sale all’1,8 per cento per i redditi fino a 35mila euro.

SICCITÀ – Il Dl Aiuti stabilisce che lo stato di emergenza per siccità potrà essere dichiarato anche in via preventiva in base alle informazioni e ai dati climatologici.

BOLLETTE – Sono 5 i miliardi stanziati per la riduzione delle bollette di luce e gas: “Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico – recita il provvedimento – l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW”.

BENZINA – Lo sconto sui carburanti viene prorogato fino al 20 settembre.

BONUS PSICOLOGO – Il governo ha deciso di rafforzare il bonus psicologo con 5 milioni di euro in più. Lo stanziamento passa per quest’anno da 10 e 15 milioni di euro.

DRAGHI – Un decreto, quello di oggi, “di proporzioni straordinarie”, ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa, aggiungendo: “Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa condivisione e voglio in particolare ringraziare il ministro Franco che quest'anno e l'anno scorso ha prodotto 3 finanziarie? Quattro finanziarie? Insomma ha prodotto assieme a tutta la struttura del ministero uno sforzo straordinario che non credo abbia precedenti".

