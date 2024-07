199 sì, 102 no e nessun astenuto: il Ddl Nordio è stato approvato in via definitiva dalla Camera, dando così il via libera all'abolizione dell'abuso di ufficio e alla stretta al traffico di influenze.

Con questo voto l’articolo 323 sparisce dal codice penale, ma le previsioni riguardano anche le intercettazioni telefoniche soprattutto in relazione alle persone estranee all’indagine in questione. Vengono infatti stabilite «modifiche alla disciplina delle intercettazioni al fine di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate». Nel dettaglio, è stato introdotto il divieto di pubblicazione – anche parziale – del contenuto delle intercettazioni, che vale in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento».

Non solo, un altro campo sono le nuove norme sulla carcerazione preventiva: le ordinanze di custodia cautelare dovranno essere decise da un collegio di tre giudici, non dal solo gip come oggi.

«L'approvazione di questo Ddl rappresenta una svolta nel rafforzamento delle garanzie per gli indagati e una mano tesa a tutti i pubblici amministratori, che non avranno più paura di firmare. Di questo importante risultato desidero ringraziare tutti i parlamentari, i colleghi di Governo e l'intero staff del ministero», ha detto Carlo Nordio dopo l’approvazione.

