Chiara Colosimo è il nuovo presidente della Commissione parlamentare Antimafia.

La deputata di Fratelli d’Italia è stata eletta con 29 voti, quelli della maggioranza (con una sola assenza). L’opposizione ha invece scelto di lasciare l’aula per protesta.

A innescare la polemica attorno a Colosimo, una puntata della trasmissione Report che l’ha indicata come «vicina» a Luigi Ciavardini, l'ex estremista nero dei Nar, condannato a 30 anni per la strage di Bologna, a 13 per l'omicidio del poliziotto Francesco Evangelista e a 10 per quello del giudice Mario Amato.

Contro l’indicazione di Colosimo erano insorte anche le famiglie delle vittime di mafia che avevano lanciato un appello alle forze politiche a non votarla.

Sempre sul fronte nomine, il Consiglio dei ministri ha formalizzato la nomina di Andrea De Gennaro a comandante della Guardia di finanza, sulla base dell'accordo politico già raggiunto e annunciato dopo l'ultima riunione dell'11 maggio.

