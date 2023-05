Il centrodestra esulta per il risultato delle amministrative 2023. Alla coalizione di governo vanno infatti 11 sindaci su 17, compresi quelli di Ancona (roccaforte strappata al centrosinistra), Siena, Pisa e

Massa e Catania.

Il centrosinistra vince al secondo turno a Vicenza e a Trapani e complessivamente si aggiudica 4 municipi.

A Terni conquista il Comune l’indipendente Bandecchi, mentre Siracusa va verso il ballottaggio con il centrodestra in testa.

«Il centrodestra vince queste elezioni amministrative e conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento, la sua forza», il commento della premier Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. «Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di accordare fiducia al centrodestra premiato il nostro buongoverno, le nostre proposte e la nostra concretezza», ha aggiunto.

Batosta, invece, per il Pd. «È una sconfitta netta. Il vento a favore delle destre è ancora forte e c'è ancora», ha dichiarato la segretaria dem Elly Schlein. «Ringraziamo – ha proseguito - tutti quelli che si sono spesi, i nostri candidati, in queste elezioni. Sapevano che sarebbe stata difficile, ci vuole tempo per costruire un centrosinistra vincente. Il fatto che il Pd sia il primo partito nel voto di lista non è una consolazione. È comunque evidente che da soli non si vince», ha concluso.

