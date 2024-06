Campagna elettorale alle battute finali stasera a Monserrato in vista delle elezioni amministrative di sabato e domenica. Pronti alla sfida i quattro candidatiti sindaci, insieme alle liste che li sostengono, incontreranno cittadini e cittadine per ultimi fuochi e convincerli a dare loro fiducia.

Valentina Picciau, attuale consigliera di minoranza, sostenuta dai Cinque stelle, La svolta- Progressisti, Pauli Monserrato e Uniti per Monserrato aspetterà i propri elettori dalle 19 in piazza Gennargentu. Al suo fianco anche Nicoletta Pucci di “Sardegna chiama Sardegna”. L’incontro sarà animato dal concerto dei Barbatrucchi. La serata si concluderà con un dj-set ad opera di Riccardo Puddu, monserratino doc, noto Real Verano brother in arts con Salmo. A fare da contorno anche una degustazione dello street food con una zeppolata e birre artigianali.

Efisio Sanna, sostenuto del Pd e da due civiche: Adesso Sardegna e Cultura è libertà, invece, sarà dalle 18.30 ai Giardinetti. Prevista l’animazione per bimbi, mentre alle 20 ci sarà lo spettacolo teatrale "il vestito nuovo dell'imperatore" tratto da una fiaba di Gianni Rodari, con anche attori diversamente abili. A dargli man forte Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale, Angela Quaquero, candidata alle elezioni europee. A chiudere la serata una performance musicale.

Tomaso Locci (con lui tre civiche Monserrato Libera, Monserrato Futura e Monserrato Metropolitana) sarà in via Porto Botte dalle 19.30. Prima giochi e animazione per i più piccoli e poi spazio a Dj Sandro Murru per ballare fino alla mezzanotte. Il tutto accompagnato dalla degustazione di prodotti tipici monserratini.

Il centro destra con i Riformatori, Fratelli d'Italia, Alleanza Sardegna e Civitas Monserrato ha puntato invece su Alberto Corda. Il candidato sarà in piazza Maria Vergine. Davanti a un aperitivo dopo il comizio, ci si potrà divertire con Ignazio Deligia e Cristian Z e ballare con Miky 4 Fun dj e Noche de travesura.

