Dodici milioni di italiani chiamati alle urne domenica 3 e lunedì 4 ottobre per eleggere i sindaci in 1.162 Comuni, a cui si aggiungono quelli delle regioni a statuto speciale, come il Friuli Venezia Giulia.

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha firmato oggi il decreto, con l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci previsto per domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Resta invece aperta la partita sulla data per le regionali, in Sicilia e Calabria, ma è possibile che verrà indetto un election day, con le votazioni accorpate.

Per quanto riguarda le comunali, le sfide clou saranno a Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli.

In Sardegna i Comuni al voto per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale sono 102.

(Unioneonline/l.f.)

