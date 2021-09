Sono 1.342 i Comuni italiani che il 3-4 ottobre (in Sardegna il 10 e 11) andranno alle urne per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale.

Alle urne anche i residenti delle principali città italiane, per un test dall’importante valore anche dal punto di vista della politica nazionale.

A MILANO cerca la rielezione il sindaco uscente Beppe Sala, appoggiato da Pd e centrosinistra. A sfidarlo, sostenuto da Fdi, Lega e Forza Italia, Luca Bernardo, medico alla guida del dipartimento Materno-Infantile dell’ospedale Fatebenefratelli.

Nel capoluogo lombardo il Movimento 5 Stelle schiera la manager Layla Pavone e in lizza ci sono anche numerosi altri candidati: Gianluigi Paragone (ex parlamentare grillino, oggi leader del movimento Italexit e Grande Nord), Gabriele Mariani (Milano in Comune e Civica Ambientalista), Natale Azzaretto (Partito Comunista dei lavoratori), Alessandro Pascale (Partito Comunista), Marco Muggiani (PCI), Bianca Miriam Tedone (Potere al Popolo), Giorgio Goggi (Socialisti di Milano e Milano Liberale), Mauro Festa (Partito Gay), Teodosio De Bonis (Movimento 3V - Vaccini Vogliamo Verità) e Bryant Biavaschi (Milano inizia qui).

Al voto anche TORINO. Chiara Appendino, sindaco uscente del M5S, ha scelto di non ripresentarsi. In corsa per la poltrona di di primo cittadino ci sono dunque Paolo Damilano (FDI, Lega, FI Popola della Famiglia), Stefano Lo Russo (Pd), Valentina Sganga (M5S), Angelo D’Orsi (sinistra radicale), Greta Giusy Di Cristina (Partito Comunista, Torino Città Futura), Ugo Mattei (Futura Torino), Roberto Salerno (Mat-Movimento Ambientalista Torino), Ivano Verra (Italexit, Noi Cittadini), Paolo Alonge (Movimento 3V - Vaccini Vogliamo Verità), Lorenzo Varaldo (Divieto di Licenziare), Emilio Mazza (Torino Capitale d’Europa Basta Isee), Davide Betti Balducci (Partito Gay, Partito Animalista Italiano) e Massimo Chiesi (Partito Comunista dei Lavoratori).

Si va alle urne, poi, a BOLOGNA. Anche qui non si ripresenta il sindaco uscente Virginio Merola, che per il centrosinistra passa il testimone a Matteo Lepore. Proprio Lepore un candidato “sperimentale” della possibile alleanza elettorale, non solo alle amministrative, tra Pd e 5 Stelle, in quanto il Movimento ha scelto di dargli appoggio, senza presentare candidati propri.

Il centrodestra schiera invece Fabio Battistini (FDI, Lega, FI), mentre gli altri candidati in lizza sono Stefano Sermenghi (Bfc e Italexit), Dora Palumbo (Sinistra Unita), Marta Collot (Potere al Popolo), Andrea Tosatto (Movimento 3V - Vaccini Vogliamo Verità), Federico Bacchiocchi (Partito Comunista dei lavoratori) e Luca Labanti (Movimento 24 agosto).

Grande attesa, inoltre, per il voto a ROMA. Lungo l’elenco dei candidati sindaco nella Capitale. In corsa c’è il sindaco uscente del Movimento 5 Stelle Virginia Raggi, che si contende la poltrona con Enrico Michetti (centrodestra), Roberto Gualtieri (centrosinistra) e Carlo Calenda (Azione). In corsa anche Rosario Trefiletti (Italia dei Valori), Elisabetta Canitano (Potere al Popolo), Micaela Quintavalle (Partito Comunista), Cristina Cirillo (PCI), Andrea Bernaudo (Liberisti Italiani), Monica Lozzi (Revoluzione Civica), Fabrizio Marrazzo (Partito Gay), Paolo Berdini (Roma ti Riguarda), Margherita Corrado (Attiva Roma), Fabiola Cenciotti (Popolo della famiglia), Gilberto Trombetta (Riconquistare l’Italia), Luca Teodori (Movimento 3V - Vaccini vogliamo la verità), Giuseppe Cirillo (Partito delle Buone Maniere), Francesco Grisolia (Sinistra Rivoluzionaria), Gian Luca Gismondi (MIS – Movimento Idea Sociale), Sergio Iacomoni (Movimento Storico Romano) e Paolo Oronzo Mogli (Movimento Libertas).

Infine NAPOLI. Non ci sarà il sindaco uscente Luigi De Magistris, ma ci saranno Gaetano Manfredi (PD, M5S), Antonio Bassolino (Bassolino per Napoli, Con Napoli, Bassolino sindaco, Napoli è Napoli, Bassolino sindaco), Catello Maresca (Lega, FDI, Fi), Matteo Brambilla (M5S), Alessandra Clemente (Potere al Popolo, Civica 20-30, Alessandra Clemente sindaco, Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano), Giovanni Moscarella (Movimento 3V - Vaccini Vogliamo Verità) e Rossella Solombrino (Equità Territoriale).

