Dei 98 comuni sardi che tra domenica e ieri sono andati al voto, 97 hanno un sindaco. Unica eccezione Nureci, in cui non è stato raggiunto il quorum e dove quindi arriverà il commissario.

Tra i centri più grandi, a Olbia Settimo Nizzi affronta il suo quinto mandato ottenendo il 52,08 per cento dei voti, mentre Augusto Navone si è fermato al 47,92. A Carbonia Pietro Morittu eletto col 65,75 per cento, Luca Pizzuto ha ottenuto il 21,31 e Daniela Garau il 12,95. A Capoterra invece si va al ballottaggio tra due settimane con Beniamino Piga (che ha ricevuto il 40,63 per cento dei voti) e Beniamino Garau (28,87).

SAN VITO – Nuovo scrutinio questa mattina nella scuola media di San Vito su disposizione del prefetto e della Commissione per una verifica sul voto della prima sezione: il sindaco Marco Siddi ieri ha chiuso con un vantaggio di sei voti sull'altro candidato Alberto Cuccu. A tarda sera c'è stata una richiesta da parte della lista sfidante mirata ad un riconteggio per la verifica, pare, di schede contese o irregolari. Per fugare ogni dubbio, stamattina si è deciso per il nuovo scrutinio tutt'ora in atto. (Antonio Serreli)

L’affluenza finale alle urne è stata del 60,9 per cento.

(Unioneonline)

Tutti i risultati su L’Unione Sarda in edicola

© Riproduzione riservata