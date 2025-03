Liberu, il movimento politico di Pierfranco Devias, ha annunciato ufficialmente il suo sostegno alla candidatura di Emiliano Fenu, parlamentare del Movimento 5 Stelle, come sindaco di Nuoro per le prossime elezioni amministrative di giugno. La decisione arriva dopo mesi di dialogo e confronto con diverse realtà di sinistra presenti in città, con l’obiettivo di costruire una coalizione progressista unitaria. In una nota stampa, Liberu ha sottolineato la volontà di contribuire alla creazione di una formula politica originale che unisca le diverse istanze politiche di sinistra, indipendentiste e autonomiste presenti a Nuoro.

Il movimento si è impegnato a «lavorare insieme per affrontare le emergenze sociali, contrastare lo spopolamento e promuovere nuove politiche di sostegno al lavoro». Inoltre, ha ribadito l’importanza di«difendere la cultura e la storia sarda», e di valorizzare il ruolo strategico che Nuoro deve svolgere nel contesto territoriale regionale. Il comunicato prosegue sottolineando l’importanza dell’unità, e con un invito-appello alle altre forze politiche a unirsi al progetto. «Chiediamo a tutte le realtà politiche con cui abbiamo dialogato nei mesi scorsi di unirsi a noi nella costruzione della Coalizione progressista nuorese», si legge nella nota. Liberu ha precisato che la candidatura di Emiliano Fenu non è solo una proposta individuale, ma un punto di partenza per «unire tutte le forze di sinistra della città in un progetto che risponda alle reali necessità dei cittadini».

Il movimento ha confermato che il dibattito interno è stato lungo e approfondito, ma alla fine ha prevalso la volontà di dare un contributo concreto alla comunità nuorese. «La nostra missione è quella di costruire una Nuoro più inclusiva, sostenibile e capace di affrontare le sfide del futuro», ha dichiarato Devias. «Solo con l’unità delle forze progressiste possiamo sperare di avviare una stagione di cambiamento per la nostra città», ha aggiunto. Liberu ha quindi rivolto un appello a tutte le forze politiche che condividono questi obiettivi a contribuire con il proprio apporto alla coalizione progressista. «Il nostro progetto ha bisogno del contributo di tutti coloro che credono in una Nuoro diversa, una città più giusta e più vicina ai bisogni dei suoi cittadini», ha concluso il movimento.

