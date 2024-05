Il dibattito su Videolina con i candidati alla carica di sindaco a Cagliari. Tanti i temi affrontati nel confronto durante la trasmissione Radar.

Uno degli argomenti più sentiti dai cittadini è la questione dei cantieri aperti in città.

«Il problema di via Roma», ha detto Claudia Ortu (Potere al Popolo-Pci), «va affrontato con buon senso cercando di portare a conclusione, nel più breve tempo possibile, i lavori. Sarebbe auspicabile poi bloccare le opere faraoniche perché non ne abbiamo bisogno».

Alessandra Zedda (Centrodestra) ha ribadito che «al centro del nostro programma c’è la parola “riapriamo”. Vogliamo riaprire la città. Significa che c’è la possibilità di accelerare la chiusura dei cantieri. Sappiamo anche che è importante spiegare ai cittadini quanto questi lavori siano utili per il futuro. Pensiamo sia opportuno che ogni cantiere abbia una direzione autonoma». Secondo Massimo Zedda (Campo Largo), «in via Roma è stato fatto un grave errore: si doveva pensare prima all’infrastruttura e poi all’abbellimento. Non è stato fatto un piano dei parcheggi. Immediatamente vanno aperti quelli sul fronte di viale Trieste per scongiurare il collasso delle attività economiche».

Emanuela Corda (Alternativa) ha messo in evidenza che «non è stato fatto un piano serio per la redistribuzione del traffico. Sono stati aperti troppi cantieri contemporaneamente senza valutare preventivamente le ripercussioni sulla viabilità. La città risulta totalmente paralizzata». Giuseppe Farris (CiviCa 2024) è pronto a fare, in caso di elezione, «due varianti in corso d’opera per via Roma e il mercato di San Benedetto per chiudere quei cantieri in tre mesi. In via Roma si può eliminare il progetto del bosco orizzontale dell’architetto Boeri. Il mercato di San Benedetto deve essere lasciato esteriormente nelle attuali condizioni perché è un simbolo dell’identità cittadina e va rimodulato il progetto che prevede la soppressione dei parcheggi nell’area adiacente».

Nel video, nell’ordine, le valutazioni di Claudia Ortu (Potere al Popolo-Pci), Alessandra Zedda (centrodestra), Massimo Zedda (Campo Largo), Emanuela Corda (Alternativa), e Giuseppe Farris (CiviCa 2024).

© Riproduzione riservata