«Una bellissima giornata di partecipazione e condivisione».

Così Enrico Daga, segretario cittadino del Pd, commenta la domenica appena trascorsa con la coalizione “Progetto Alghero” impegnata nella campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco Raimondo Cacciotto. Prima la raccolta dei suggerimenti per il programma di mandato, ai giardini Lepanto, poi il comizio di Elly Schlein, la segretaria nazionale dei dem in piazza Porta Terra.

«Diverse centinaia di algheresi hanno voluto dare il loro straordinario contributo dando un esempio di come Noi intendiamo la politica: fatta di momenti di condivisione, di confronti costruttivi e crescita collettiva e ascolto. Come abbiamo già detto all'unisono: il Noi contro l'Io – dice Daga – Un progetto ampio per voltare pagina, rispetto alla restaurazione di chi, a vari livelli, governa e domina Alghero da decenni. È ora di dire basta, cambiare, voltare pagina e attuare quello che, tra l'altro, a parole predica lo stesso candidato a sindaco della destra-destra Marco Tedde. A lui non è riuscito, a noi, grazie anche allo straordinario impegno di Francesco Marinaro, sì. Per questo siamo in prima linea, dove ciascuno ha il giusto spazio per esporre il proprio pensiero, le proprie idee, le proprie adozioni perché nessuno venga lasciato indietro o resti nell’indifferenza».

