Centrodestra al lavoro sull’Alghero del futuro. «Numerose e impegnative sfide ci attendono», dice il candidato sindaco Marco Tedde. «Oggi stiamo profondendo tutto l’impegno necessario per affrontarle adeguatamente: sono certo che gli algheresi sapranno apprezzare questo nostro approccio, attribuendoci la loro fiducia e piena legittimità a guidare la nostra città con competenza e autorevolezza».

I componenti del gruppo di lavoro tecnico - politico indicati da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Azione, Destra Democratica Italiana, Patto per Alghero e Prima Alghero stanno definendo il programma. «Al centro un rinnovato impegno per rafforzare il ruolo e l’immagine di Alghero oltre che il legame con i cittadini e le imprese, senza trascurare nessuna delle attuali priorità, ma, soprattutto, per costruire, dopo l’emergenza pandemica, le basi e il trampolino di lancio verso un orizzonte prossimo ricco di nuove prospettive», si legge in un comunicato.

Poi l’appello ai moderati: «Confidiamo che quei partiti e movimenti la cui collocazione politica è sempre stata omogenea alla nostra possano trovare in questi spunti le ragioni per riprendere un percorso comune», chiude Marco Tedde rivolgendosi alle forze politiche del fronte centrista che ancora non hanno deciso da che parte stare.

