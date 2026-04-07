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07 aprile 2026 alle 13:45
Sport News del 7 aprile 2026: Cagliari in ritiro, obiettivo ritrovare gol e puntiLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: Cagliari in ritiro, obiettivo ritrovare gol e punti
Eccellenza: corsa aperta tra playoff e salvezza
Basket, A2F: Selargius ko nel derby, sarà settima ai playoff
Tennis: grandi nomi al Sardegna Open di Cagliari
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Giovani di Categoria”
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