Calcio, Serie A: Cagliari, proseguono gli allenamenti ad Assemini

Calcio giovanile: U19 ai Quarti al Torneo delle Regioni

Basket femminile, A2: Nuova Icom vince a Milano e guarda ai playoff

Football Americano: seconda vittoria per i Crusaders

Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Giovani di Categoria” con Lele Casini

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