Calcio, Serie A: Cagliari, rifinitura e dubbi di formazione contro il Napoli

Promozione, Coppa Italia: Castiadas in finale

Eccellenza: il Lanusei riparte da Filippi

Motori: Rally Costa Smeralda, svelato il percorso

Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “Il Cagliari in Diretta”. Ospite: Armando Iezzo

© Riproduzione riservata