radiolina
19 marzo 2026 alle 14:42
Sport News del 19 marzo: dubbi di formazione per Pisacane in vista del NapoliLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: Cagliari, rifinitura e dubbi di formazione contro il Napoli
Promozione, Coppa Italia: Castiadas in finale
Eccellenza: il Lanusei riparte da Filippi
Motori: Rally Costa Smeralda, svelato il percorso
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “Il Cagliari in Diretta”. Ospite: Armando Iezzo
© Riproduzione riservata