Nuovo appuntamento con Radio Smeralda in compagnia di Giuseppe Valdes da Piazza L’Unione Sarda. In questa puntata abbiamo parlato con il social media manager Enzo Asuni dell’esperimento nel Regno Unito, dove è stato creato in laboratorio il primo embrione umano sintetico.

Oggi, lunedì 26 giugno, al Centro Commerciale I Fenicotteri di Via San Simone a Cagliari è stata inaugurata una mostra collettiva di artiste donne, ne abbiamo parlato con la Shopping media manager Nadia Mombelli. Una food influencer americana ha ordinato un cappuccino con un piatto di pasta, la gag è diventata virale su TikTok.

L’elenco delle spiagge più “Instagrammabili” in Europa, nemmeno una spiaggia sarda tra le prime venti. I Coldplay incantano Milano e si esibiscono con l’inno milanese per eccellenza. Glastonbury Festival, dai Maneskin all’ultimo concerto di Elton John. Sardegna bellissima ma troppo cara, protestano i turisti. Vive in hotel per due anni e poi scappa senza pagare. Immancabili poi gli appuntamenti con la redazione di Unionesarda.it con Angelica D’Errico e le notizie in prima pagina domani su l'Unione Sarda con il vice Direttore Ivan Paone.

© Riproduzione riservata