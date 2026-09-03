Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 03 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Ambra Pintore – Conduttrice de “I 5 Sensi dell’Arte”

Pierpaolo Vargiu – Presidente dell’APS Sardegna Terra dei Nuraghi

Sandro Picchedda – Produttore peperoncino – Turri

Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Caffè Scorretto – Dignità perduta

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