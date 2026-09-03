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03 settembre 2026 alle 14:22aggiornato il 03 settembre 2026 alle 14:22
La Strambata, puntata del 3 settembre 2026Conduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 03 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Ambra Pintore – Conduttrice de “I 5 Sensi dell’Arte”
Pierpaolo Vargiu – Presidente dell’APS Sardegna Terra dei Nuraghi
Sandro Picchedda – Produttore peperoncino – Turri
Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto – Dignità perduta
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