Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 20 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, Trepy sorride: l’emergenza è superata

Carlo Piredda – Medico – Caldo estremo a Cagliari, il medico: «Attenzione ai farmaci e alla disidratazione»

Gabriele Andria – Medico, Rotary Cagliari Nord

Luigi Pambira – Club Camperisti

Andrea Abis – Sindaco di Cabras

Carlo Alberto Melis – giornalista de L’Unione Sarda

Caffè Scorretto

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