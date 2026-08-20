La Strambata, puntata del 20 agosto 2026Conduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 20 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, Trepy sorride: l’emergenza è superata
Carlo Piredda – Medico – Caldo estremo a Cagliari, il medico: «Attenzione ai farmaci e alla disidratazione»
Gabriele Andria – Medico, Rotary Cagliari Nord
Luigi Pambira – Club Camperisti
Andrea Abis – Sindaco di Cabras
Carlo Alberto Melis – giornalista de L’Unione Sarda
Caffè Scorretto