Veronica Fadda – Giornalista di UnioneSarda.it – conduce la puntata del 20 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Trepy, il Cagliari guarda avanti dopo la paura

Sara Pinna, giornalista de L’Unione Sarda – Febbre del Nilo, 18 casi nell’Oristanese

Gabriella Pira, Sea World Asd, istruttrice di nuoto Mermaiding – Mermaiding, a Cagliari lo sport delle sirene

Luana Piroddi, presidente Proloco Tertenia – Su Biginau Antigu, due giornate tra tradizioni, mestieri e cultura di Tertenia

Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Capoterra, giallo sulla morte di un pensionato: la Procura indaga

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