Caffè Corretto del 20 agosto 2026, il caso Trepy e il giallo di CapoterraConduce Veronica Fadda
Veronica Fadda – Giornalista di UnioneSarda.it – conduce la puntata del 20 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Trepy, il Cagliari guarda avanti dopo la paura
Sara Pinna, giornalista de L’Unione Sarda – Febbre del Nilo, 18 casi nell’Oristanese
Gabriella Pira, Sea World Asd, istruttrice di nuoto Mermaiding – Mermaiding, a Cagliari lo sport delle sirene
Luana Piroddi, presidente Proloco Tertenia – Su Biginau Antigu, due giornate tra tradizioni, mestieri e cultura di Tertenia
Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Capoterra, giallo sulla morte di un pensionato: la Procura indaga