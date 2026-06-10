La Strambata, puntata del 10 giugno 2026Con Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 10 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda
Alessandra Carta – giornalista de L’Unione Sarda – Eletto senza nemmeno un voto: cosa è successo a Escolca
Simona De Francisci – condirettrice del TG di Videolina – I titoli del TG di Videolina
Lorenzo Piras – Capo Sport de L’Unione Sarda
Enzo Asuni – Social media manager del gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto