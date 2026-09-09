Caffè Corretto, la puntata del 9 settembre 2026: omicidio Pusceddu, cosa ha scatenato la vendetta?Conduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 9 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, Felici a Roma per gli accertamenti: attesa per il ginocchio
Valentina Pilia – Insegnante di flamenco – Tentato femminicidio a Cagliari, Valentina Pilia: «Ho visto una comunità che si smuoveva»
Andrea Deidda – giornalista di Unionesarda.it – Omicidio Pusceddu, cosa ha scatenato la vendetta?